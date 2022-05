Matka s dětmi je v Česku, otec odminovává Kyjevskou oblast. Příběh rodiny rozdělené válkou pokračuje

Tento týden se dcera Julie a Serhije Maria seznámila s tenisem, už zhruba před měsícem zase se svými protihráči – prvňáky z poděbradské základní školy. S novými kamarádkami si povídá česky, přitom ještě v únoru neuměla ani jedno slovo. Její první rok v lavici ale narušila válka.

Se svojí ukrajinskou třídou se ale snaží dál držet krok. Po škole vyplňuje cvičení, která dětem na dálku zadává jejich učitelka. Udržuje si tak kontakt s jazykem, písmem i kulturou.

V Česku rodina zůstat neplánuje, a to ani přesto, že se jim tady daří čím dál lépe. Ještě před měsícem neměli dlouhodobé ubytování ani práci. Teď mají obojí. „V Poděbradech nás přijala česká rodina, Karel a Dana. Moje děti je vnímají jako babičku a dědu. Všechno je skvělé, ale doma… Doma je doma,“ říká Julia.

Týden po začátku invaze přečkala rodina ve sklepě. Doma poté zůstal Juliin manžel. Jako člen teritoriální obrany bojoval v Kyjevské oblasti. Nyní pracuje na odminování. Jakmile bude oblast bezpečná, vrátí se. Julia doufá, že to bude nejpozději do konce měsíce. V to ale věřila už po příjezdu do Česka v březnu.