Podle záznamů z černé skříňky byl pád čínského boeingu úmyslný, píše WSJ

„Letadlo udělalo to, k čemu mu někdo v kokpitu dal pokyn,“ řekl deníku nejmenovaný zdroj obeznámený s poznatky amerických vyšetřovatelů. Čínské úřady podle WSJ zatím americké experty neupozornily na to, že by havarovaný Boeing 737-800 měl nějakou technickou závadu. Pozornost odborníků se proto zaměřila na chování pilotů. Není ani vyloučeno, že někdo vnikl do kokpitu a zmocnil se řízení letounu.

Šest let starý Boeing 737-800 havaroval v březnu v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si. Kontrola letového provozu se snažila neúspěšně navázat kontakt s posádkou kvůli rychlému klesání. Letoun dopadl velkou rychlostí do hornatého terénu, což zpočátku ztížilo hledání černých skříněk. Úřady v druhé polovině dubna uvedly, že zařízení jsou velmi poškozená, což zpomalilo analýzu záznamů.