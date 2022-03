Soud potrestal čtyři muže v případu vraždy kněze u francouzského Rouenu

V souvislosti s vražedným útokem na katolického kněze Jacquese Hamela ve francouzském Rouenu potrestal soud v Paříži čtyři muže. Nejde přímo o útočníky na církevního představitele, protože ty policie zastřelila. Nejvyšší, doživotní trest si odnesl náborář teroristické organizace Islámský stát (IS) Rachid Kassim, který byl souzen v nepřítomnosti. Úřady se domnívají, že zemřel v řadách této organizace v Iráku. Další tři muži, kteří jsou ve vazbě, dostali tresty od osmi do třinácti let.