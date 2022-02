Izraelská policie podle médií nelegálně používala špionážní software. Netanjahu žádá zastavení svého procesu

Špionážní aféra sjednotila obě jindy nesmiřitelné poloviny izraelského politického spektra. První zprávy, které se v lednu objevily v tisku, hovořily o tom, že policie měla systém Pegasus využívat v době vlády Benjamina Netanjahua. Levicově-liberální část izraelské politické scény okamžitě žádala vyšetřování.

Po pár dnech se ale v médiích objevily další informace, podle nichž měli být sledování i lidé v okolí samotného Netanjahua včetně jeho příbuzných a svědků v jeho korupčním procesu. Ve výsledku žádá zevrubné vyšetření věci jak vládní, tak i opoziční část politické scény.

„Je to věc naprosto skandální a určitě se kolem toho bude ještě hodně dít. Pegasus je kybernetická zbraň, izraelská vláda její vývoz do zahraničí podrobuje licenčnímu řízení. Nyní se ale objevilo podezření, že byla zřejmě použita v samotném Izraeli izraelskou policií bez soudního schválení a proti izraelským občanům,“ zdůrazňuje blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Pegasus ovládne celý telefon

Software Pegasus vyvinula izraelská firma NSO. Program dokáže zrcadlit celý mobilní telefon. Pokud se do zařízení dostane, je schopen prolomit šifrování zpráv i hovorů. Kromě toho dokáže prohledat celý mobil, podívat se na kontakty, plánování i uložené fotografie. Navíc může z mobilu kdykoliv vytvořit odposlechové a nahrávací zařízení. „Sleduje vše, co kde říkáte a děláte. Nahrávat může zvuk i video,“ zdůrazňuje Borek.

Dřív se Pegasus dostal do telefonu jen díky bezpečnostní chybě, kterou jeho uživatel udělal, například kliknutím na webový link v SMS zprávě. „Nová verze se ale dokáže nainstalovat, aniž by to bylo uživateli známo. Pegasus se do telefonu může dostat i tak, že se na mobilu zobrazí zmeškaný hovor. Dokonce o tomto zmeškaném hovoru ani nemusí uživatel mobilu vědět,“ dodává zpravodaj s tím, že Pegasus se dostane i do telefonů, jejichž výrobci slibují, že jsou bezpečné.