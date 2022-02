Proti vládní informační mašinérii bojuje v Maďarsku „samizdat“. Rozdávají ho dobrovolníci

Už několik let doručují maďarští dobrovolníci do schránek týdenní zpravodaj Nyomtass Te Is! (Tiskni i ty!). Jeho autoři se snaží zásobovat zejména veřejnost na venkově zprávami, které maďarská média – z nichž naprostá většina je pod vlivem vlády – podle nich opomíjejí. Nestranická iniciativa nabrala na síle poté, co jí podporu na podzim vyjádřil opoziční volební lídr. Maďaři budou na začátku dubna vybírat poslance a podle dosavadních průzkumů lze čekat těsný souboj vládnoucí strany Fidesz se sjednocenou opozicí.