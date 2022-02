Předseda německých biskupů chce konec celibátu. Ratzingera vyzývá k omluvě za chyby v případech zneužívání

Lavinu odhalení sexuálního zneužívání církevními hodnostáři v Německu spustil před dvanácti lety Matthias Katsch, sám oběť dvou sadistických kněží na jezuitském gymnáziu v Berlíně. Počet zdokumentovaných obětí se od té doby vyšplhal na více než tři tisíce šest set.

Katsch teď dodává, že podíl na utrpení některých z nich měl i Joseph Ratzinger. „Nese zodpovědnost za tyto děti a měl by se jim omluvit.“

Totéž tvrdí i vyšetřovací zpráva o mnichovském arcibiskupství, v jehož čele pozdější papež v 80. letech stál. „Celkem ve čtyřech případech sexuálního zneužívání se tehdejší arcibiskup Josef Ratzinger nezachoval správně,“ uvádí autor vyšetřovací zprávy Martin Pusch.

V jednom případě Ratzingerův úřad přesunul pedofilního kněze do jiné farnosti poté, co vyšly najevo jeho zločiny. Duchovní dál kázal a dál zneužíval děti. „Nezjistili jsme, že by se církev zajímala o oběti nebo že se jim snažila pomoci,“ upozorňuje Pusch.

Sám Ratzinger tvrdil, že se klíčového zasedání nezúčastnil, poté vzal svá slova zpět. Trvá ale na tom, že pedofila nekryl, nýbrž měl od poradců špatné informace.