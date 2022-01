Memorial připravuje odvolání proti zákazu, i v případě likvidace chtějí jeho lidé pokračovat v práci

Lidé z moskevské kanceláře Memorialu pokračují dál ve své práci. U svého stolu je v pracovní dny také předseda správní rady Jan Račinskij, který je v organizaci od jejího vzniku na konci 80. let. „Memorial nevznikl jako přání několika lidí. Na jeho začátku nebylo jen něco jako formální založení organizace. Memorial vznikl spontánně jako hnutí velkého množství lidí.“

Ve vedení Memorialu je i původně vzděláním fyzik Alexandr Čerkasov. Ohledně budoucnosti je optimistou, neboť podle něj musí i Rusko dodržovat mezinárodní právo a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP).

„Zakázal Rusku zlikvidovat Mezinárodní Memorial i Centrum lidských práv Memorialu do vynesení rozsudku o žalobě podané do Štrasburku v únoru roku 2013,“ upozornil Čerkasov na opatření, které ESLP vydal po prosincových verdiktech ruských soudů.

„Rusko naši práci potřebuje“

Právníci Memorialu mají čas na podání odvolání do konce ledna, teď pracují na jeho konečné podobě. Lidé z organizace věří, že ani možný soudní zákaz a likvidace Memorialu jejich práci nezastaví. „Lidé potřebují znát pravdu o své historii, potřebují nezapomenout na památku svých zabitých příbuzných. To nejde ukončit nějakými příkazy,“ je přesvědčen Račinskij.

„Pokusíme se se to nějak udělat, aby se v naší práci pokračovalo. Buď my sami, nebo někdo další v nějaké jiné formě. Rusko to potřebuje,“ dodává Čerkasov.

V odvolacím řízení bude o osudu Memorialu rozhodovat kolegium Nejvyššího soudu. Podle ruských zákonů není rozhodování soudců časově omezeno.