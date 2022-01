Olympiádu v Pekingu čekají tvrdá proticovidová opatření. Česko chce letos napravit reputaci

Tři zásady organizátorů letošních her zní: testuj, sleduj a izoluj. Poslední z nich v praxi ukázali v zázemí olympijské vesnice v Pekingu. Jídlo tam sportovcům připraví, zabalí a až na stůl doručí roboti.

I když celé hry proběhnou v podobně bezkontaktním režimu a téměř bez fanoušků, úřady věří, že i přes sílící vlnu varianty omikron neztratí nic ze své pompéznosti. Desítky milionů Číňanů se musí podrobit testům na covid, několik velkých měst skončilo v preventivní karanténě.

Všechny, kteří se na hrách podílí – včetně sportovců – čeká čtrnáct dní před startem her izolace. Pak denně povinný PCR test. Lyžařům oficiální manuál doporučuje jezdit na lanovce o samotě, šatny jsou oddělené, ve vesničce nebudou žádné bary. Pokyny zacházejí do detailů – lidé by například neměli pomáhat olympionikům, kteří se zapletou do autonehody. Každý člen výpravy musí být naočkován, ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou, musí do třítýdenní karantény.

Česko se polepší

Česká výprava chce napravit špatný dojem z léta, kdy se na palubě charterového letu do Tokia čtyři sportovci nakazili koronavirem a nemohli soutěžit. Pro letošní přesun platí přísná pravidla.

„Chceme, aby seděli jednu řadu od sebe, a když se bude podávat jídlo, tak aby se podávalo nejdřív v lichých a pak v sudých řadách,“ slíbil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Před odletem musí všichni doložit 96 a 24 hodin starý negativní test. Ještě na letišti pak projdou PCR rychlotestem.