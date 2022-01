Německý prezident Steinmeier obhájí mandát. Podpoří ho vládní koalice i CDU/CSU

„Demokracie neznamená jen podporu vlastním zájmům,“ nechal se slyšet Laschet na úvod prohlášení, ve kterém Steinmeierovi pogratuloval k narozeninám. Řekl rovněž, že Steinmeiera, který vzešel z řad sociálních demokratů, unie na prezidentský post spolunavrhovala v roce 2017, kdy byl poprvé zvolen.

Tehdy byla unie hlavní vládní stranou v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. „Vedení CDU/CSU nyní jednomyslně podpořilo Steinmeierovo znovuzvolení,“ potvrdil Laschet. Rovněž uvedl, že Steinmeier je vášnivým demokratem, který se v prezidentském křesle o Německo velmi zasloužil.

„Steinmeier má zásluhy o naši zemi,“ připojil předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder. „Věříme, že bude i nadále vést svůj úřad stejným způsobem, kdy dobře zastupoval Německo v zahraničí a doma působil jako sjednocující článek,“ dodal.

Söder: Německo potřebuje stabilitu

„Teoreticky by bylo snadné vystoupit s vlastním protikandidátem, v této neklidné a rozbouřené době by to ale byl špatný signál,“ prohlásil Söder. Poznamenal, že unie má osobnosti, které by mohly význačný ústavní post zastávat, ale v době pandemie nemoci covid-19 a nastupující vlny koronavirové varianty omikron potřebuje Německo stabilitu.

„Od politiků si tato doba žádá suverenitu a tuto suverenitu chceme ukázat nejen tím, že nepostavíme vlastního kandidáta či kandidátku, ale že se zcela vědomě rozhodneme a doporučíme znovuzvolit Franka-Waltera Steinmeiera,“ dodal.