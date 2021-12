Mosulské muzeum, v němž řádili náboženští fanatici, obnovuje sbírky

Do pěti let hotovo

Rok poté, co nad Mosulem získaly v roce 2017 opětovnou kontrolu irácké síly, dostalo muzeum mimořádný grant, aby mohlo obnovit alespoň část své někdejší slávy. Ředitel muzea nyní doufá, že restaurátorské práce, jež se protáhly i kvůli pandemii nemoci covid-19, budou završeny do pěti let.

Ne všechny rány se však podaří zacelit. Dokladem toho jsou papíry ve formátu A4 s poznámkami o chybějících artefaktech, které visí na stěnách v některých místnostech. „Většina předmětů byla zničena nebo ukradena,“ říká ředitel.

Restaurátorské práce v mosulském muzeu financuje Mezinárodní aliance pro ochranu dědictví v oblastech konfliktu. Kromě 20 pracovníků muzea Louvre se na nich podílí také washingtonský Smithsonův institut, který školí pracovníky. Do obnovy budovy se zapojil Světový památkový fond se sídlem v New Yorku.