Pekingská olympiáda začne bez japonské vládní delegace, i když se Tokio nepřipojilo k diplomatickému bojkotu

Zcela bez japonských politiků pekingská zimní olympiáda nebude, i když vládní delegace nedorazí. Přicestuje však politička a předsedkyně organizačního výboru olympijských her 2020 v Tokiu Seiko Hašimotová a také prezident japonského olympijského výboru Jasuhiro Jamašita, uvedl vládní mluvčí Hirokazu Macuno.

Agentura Reuters v této souvislosti píše, že otázka diplomatického bojkotu nadcházející olympiády je pro Japonsko velmi citlivá. Země je na jednu stranu spojencem USA, na druhé straně má úzké ekonomické vazby na Čínu. Čína je pro japonské firmy klíčovým výrobním centrem a odběratelem japonských aut i dalších výrobků.

Sportovci budou v Pekingu soutěžit od 4. do 20. února. Čína diplomatický bojkot ze strany USA, Británie, Kanady a Austrálie označila za „politickou pózu“. Ochránci lidských práv dlouhodobě kritizují Mezinárodní olympijský výbor za to, že Číně pořadatelství blížící se olympiády udělil, i když se stav lidských práv v této zemi od letních olympijských her v Pekingu v roce 2008 nijak nezlepšil.