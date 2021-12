Deset let byl informátorem v řadách Ku-klux-klanu. Teď agent FBI promluvil

Díky tajné nahrávce se Mooreovi povedlo odhalit plán vraždy, kterou si objednal šéf buňky Ku-klux-klanu na severu Floridy. Kromě něj usvědčil v roce 2015 z přípravy vraždy ještě další dva muže - vězeňské dozorce, kteří si za cíl vyhlédli jednoho z bývalých černošských vězňů.

„Bezpochyby by mě zavraždili,“ odpovídá Moore na otázku, co by se mu stalo, kdyby členové Ku-klux-klanu zjistili, že si rozhovory s nimi nahrával.

„Chtěl jsem promluvit, než se mi něco může stát“

Joseph Moore žil dvojí život deset let, do roku 2017. Navenek spořádaný bývalý ostřelovač americké armády se po nocích pod dohledem federálních agentů oblékal do bílých rouch se špičatou kápí a monitoroval nejrůznější akce organizace, která si zakládá na rasové segregaci a antisemitismu.

Vyšetřovat měl prostoupení extremistů bezpečnostními složkami, což záhy potvrdil plán vraždy za účasti vězeňských dozorců. Jím odhalená trojice má být v dohledné době propuštěna na svobodu, což je i jeden z důvodů, proč se informátor rozhodl prozradit svou identitu.

„Hlavním důvodem bylo dostat tyto informace na veřejnost před tím, než se mi něco může stát,“ vysvětlil svou motivaci bývalý tajný agent.

Působení členů extremistických organizací v ozbrojených složkách je podle ministerstva obrany USA vzácné, ale ne vyloučené. Pentagon i proto tento týden aktualizoval nařízení ohledně příslušnosti k podobným skupinám. Samotné členství například právě v Ku-klux-klanu ale výslovně nezakazuje.