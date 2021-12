Britský soud otevřel cestu k vydání Assange do USA. Čelí tam obvinění ze špionáže

Assange je v USA obžalovaný z toho, že prostřednictvím WikiLeaks zveřejnil utajované vojenské dokumenty. Letos v lednu soudkyně Vanessa Baraitserová zamítla jeho vydání ze zdravotních důvodů. Zdůvodnila to tím, že existuje vysoké riziko, že Assange se v americkém vězení pokusí o sebevraždu.

Její rozhodnutí se opíralo o posudek psychiatra Michaela Kopelmana, podle kterého má Australan křehké duševní zdraví. Američané posudek označovali za zavádějící, vyšlo totiž najevo, že psychiatr soudu zamlčel, že Assange se během pobytu na londýnské ambasádě Ekvádoru, kde se sedm let ukrýval, stal otcem. Momentálně je zakladatel WikiLeaks zadržován v londýnské věznici Belmarsh.

Spolupracovník České televize v Londýně Ivan Kytka tvrdí, že pro právní experty ve Velké Británii není nové rozhodnutí soudu vyšší instance překvapivé: „Soudkyně letos v lednu totiž založila své rozhodnutí nevydat Juliana Assange nikoliv na tom, že zveřejnit tajné diplomatické depeše bylo ve veřejném zájmu, a tedy si zaslouží ochranu jako aktivista a jako novinář. Ona založila své rozhodnutí pouze na tom, že v americkém vězení by Assangovi hrozila újma.“

Američtí právníci podle Kytky u britského soudu dokázali, že takové obavy jsou zbytečné. Soudce v pátek prohlásil, že je spokojen s balíkem záruk, které Spojené státy poskytly ohledně podmínek Assangovy vazby, včetně příslibu, že nebude umístěn do zařízení zvaného ADX, což je vězení v americkém Coloradu pro doživotně odsouzené bez možnosti propuštění. Soudce přesvědčil také příslib, že si Assange bude trest moci odpykat v Austrálii, pokud bude u amerického soudu usvědčen.

Jak to může být spravedlivé, diví se Assangeova snoubenka

Assangeova snoubenka Stella Moris hned po rozsudku oznámila, že se jeho právní tým proti rozsudku odvolá v nejbližším možném termínu. Spor tak pravděpodobně poputuje k nejvyššímu britskému soudu.

„Jak to může být spravedlivé, jako to může být správné, jak to může být možné, vydat Juliana do té samé země, která spřádala plány na to, jak ho zabít?“ tázala se ve svém vyjádření Stella Moris. Narážela tak na informace ze září 2021, kdy web Yahoo News publikoval článek o tom, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zvažovala během prezidentství Donalda Trumpa unést Juliana Assange, nebo na něj podnikout atentát.