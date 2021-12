Newyorští přistěhovalci budou moci hlasovat v místních volbách. Město schválilo nový zákon

„Legálním trvalým obyvatelům“ a „osobám oprávněným pracovat ve Spojených státech“, kteří mají bydliště v New Yorku a nejsou občany USA, místní zákon dává možnost účastnit se komunálních voleb. Poprvé by mohli jít volit v roce 2023.

Několik demokratických členů městské rady normu označilo za „historickou“, uvítaly ji také skupiny hájící práva přistěhovalců. Radní Francisco Moya, jehož rodina pochází z Ekvádoru, se při svém projevu na podporu zákona zalykal dojetím, po boku mu stála jeho matka, která aktuálně nemá právo volit.

Někteří radní však vyjádřili obavu nad tím, jaký vliv bude mít nový zákon na životy černošského obyvatelstva. „Tato legislativa zásadně změní rozložení síly ve městě a my ještě nemáme dostatek dat na to, abychom věděli, jak to ovlivní komunity Afroameričanů, kteří vždy byli v rámci New Yorku nejzranitelnější,“ uvedla radní Laurie Cumbová.

Pro normu hlasovalo 33 ze 49 zastupitelů, starosta Bill de Blasio již dříve uvedl, že novince nebude stát v cestě. Zákon nařídí volební komisi, aby do července vypracovala prováděcí plán, včetně pravidel registrace voličů a vytvoření speciálních voličských seznamů.

Možnost volit v komunálních volbách dalo „neobčanům“ už jedenáct měst ve státě Maryland a dvě ve Vermontu. New York je největší město, které k tomuto kroku přistoupilo, píše AP. Naopak několik amerických států nedávno schválilo zákony, které brání přijetí podobné normy. Učinily tak často na základě tvrzení, že při federálních volbách dochází k rozsáhlým podvodům ze strany „neobčanů“.