Šestiletý chlapec jako jediný přežil pád lanovky. Teď se vrací do Itálie

Izraelský nejvyšší soud koncem listopadu rozhodl, že se chlapec musí vrátit do Itálie nejpozději do 12. prosince. Z mezinárodního Ben Gurionova letiště odletěl v pátek večer.

Eitan se v Izraeli narodil, do Itálie se ale rodina přestěhovala, když mu byl měsíc. Po neštěstí žil u tety z otcovy strany v Itálii. Odtud ho Peleg bez vědomí této příbuzné odvezl do Švýcarska a odtud do Izraele. Chlapcova teta se obrátila na izraelský soud, aby rozhodl o navrácení synovce do Itálie. Ten shledal, že počínání Eitanova dědečka představovalo únos podle haagské úmluvy na ochranu dětí.

Eitanova teta dodala, že se chlapec nyní vrátí ke svému „běžnému životu, se všemi lékařskými, terapeutickými a vzdělávacími prostředky, ke svým kamarádům v sousedství a do školy, do komunity, kde vyrůstal, a ke svému milovanému kocourovi, Oliverovi“.

Zástupci Eitanova dědečka po zamítnutí odvolání u nejvyššího soudu uvedli, že rodina bude pokračovat ve svém právním boji za přivezení Eitana do Izraele a dodali, že nyní chlapec míří „do cizí země, daleko od svých kořenů a milující rodiny“.