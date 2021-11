Američtí demokraté se po úterních volbách obávají volebního debaklu příští rok

„Je tohle opakování roku 2009? Je to přesně to, co se stalo v roce 2009 a tehdy to předznamenalo katastrofu (ve volbách) v roce 2010,“ připomněl kongresman Gerry Connoly z Virginie. Jeho obavy sdílí řada dalších demokratů.

„Jediná nynější výhoda oproti roku 2009 je, že víme, jak špatně se to může vyvinout,“ řekl serveru Politico někdejší demokratický kongresman Steve Israel.