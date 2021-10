Slovenskem hýbou odposlechy z lovecké chaty. Místo pytláků zachytily Fica a právníky při poradách o korupčních kauzách

Únik zmíněných nahrávek do médií už nechal prověřit generální prokurátor, příslušný vyšetřovatel zase v této souvislosti podal trestní oznámení.

Prokuratura informovala, že postup právníků na nahrávkách by mohl být kvalifikován jako manipulování se svědky a jako trestný čin maření spravedlnosti.

Nominaci Ľudovíta Makóa na šéfa finanční správy, nyní spolupracujícího obviněného, chtěl například Kaliňák po domluvě s právníky hodit na Milana Lučanského . Tento bývalý policejní prezident, který nastoupil do funkce po Gašparovi, spáchal loni sebevraždu ve vyšetřovací vazbě.

Kauza Očistec

I když byly několikahodinové záznamy původně pořízeny v jiném případě, prokuratura je nakonec předložila soudu k návrhu na prodloužení vazebního stíhání některých obviněných v kauze Očistec.

V rámci ní byl loni zadržen bývalý policejní ředitel Gašpar a další vysocí policejní funkcionáři včetně bývalého ředitele protikorupční jednotky Róberta Krajmera, bývalého ředitele národní kriminální agentury (NAKA) Petera Hraška a exředitele národní jednotky finanční policie Bernarda Slobodníka. Řada z nich zůstává kvůli obavám z možného ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti ve vazbě.

V případu padla obvinění ze zločinů založení, osnování a podpory zločinecké skupiny, zneužívání pravomocí veřejného činitele a korupce.

Fico: Klidně zveřejněte všechno

Expremiér Fico považuje odposlechy svých schůzek za nezákonné a v rozporu s demokracií. Odmítl, že by v souvislosti se setkáními spáchal trestný čin. „Je to pravděpodobně poprvé v rámci Evropské unie, co oficiálně stát nechal sledovat a odposlouchávat lídra opoziční strany. Není horšího zločinu v demokracii, než likvidovat opozici prostřednictvím odposlechů,“ poznamenal.

Novinářům vzkázal, ať klidně zveřejní všechno, „co jim poslali prokurátoři v rozporu se zákonem“. „Dozvíte se jenom to, co jste už od mě veřejně slyšeli, nebo ještě uslyšíte. S obhájci nevinných lidí jsem se setkával a budu setkávat, abych měl dostatek informací pro svou politickou práci. Budu nadále pracovat na dokázání neviny nespravedlivě a z politických důvodů obviněných nominantů opozice a osob spojených s opozicí,“ dodal.

Ficovi se nelíbí ani způsob, kterým policie získala soudní souhlas s odposloucháváním lovecké chaty včetně pořízení kamerových záznamů.

Bývalý trojnásobný premiér Fico opakovaně zpochybňuje stíhání některých čelných představitelů úřadů a institucí z období, kdy byla jeho strana u moci. Vlnu zatýkání soudců a dalších pracovníků justice, někdejších čelných představitelů policie a dalších vysokých úředníků zažilo Slovensko po loňských volbách, ve kterých Smer-SD utrpěl porážku a následně odešel do opozice.