Majitelé starších aut si v Londýně připlatí, město dvacetkrát zvětšilo zónu nízkých emisí

Území vymezuje okružní silnice na severu (A406) a jižní okruh (A205), které do ní nespadají. Zahrnuje obytné oblasti, kde lidé každodenně používají osobní auta. Na severu do sebe zóna například včleňuje čtvrť Tottenham, na jihu Brixton. Jedna pětina všech aut, která se nyní ve vytyčené oblasti používají, bude muset ze zóny pryč, anebo platit, píše list The Guardian.

Podmínky zpřísňuje Praha i Paříž

Letos v březnu zpřísnil vjezd autobusů do české metropole pražský magistrát. Nově musejí všechna vozidla nad 3,5 tuny, tedy autobusy a nákladní auta, vjíždějící do centra splňovat alespoň emisní normu Euro 4, od července 2022 pak Euro 6.