Bude se mi stýskat, říká Merkelová. Do kancléřství přinesla stabilitu i vztah k Česku

„Přijela do vily Lada, kde jsme měli oslavu, pobyli jsme tam až do dvou do rána a ona potom jela zpátky na letiště, nasedla do letadla, odletěla do Berlína, aby ráno brzo nastoupila do letadla do Prahy, protože musela při oficiálním přijetí vystoupit z letadla,“ popisuje Havlas.

Merkelové čeští přátelé doufají, že si na ně po odchodu z politiky znovu najde čas. Ještě nyní na podzim by Angela Merkelová měla přijet na rozloučení s loni zesnulým profesorem Rudolfem Zahradníkem, který byl jejím akademickým mentorem.

Kdo bude příštím německým kancléřem, se rozhodne po nedělních volbách. Těch se Angela Merkelová poprvé po třech dekádách zúčastní už jen jako řadová volička.