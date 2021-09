Čínské ambice v Afghánistánu rostou. Peking lákají jeho zásoby surovin i strategická poloha

V letech 2008 a 2011 spustila Čína v Afghánistánu dva velké projekty, ani jeden ale tehdy neuspěl, částečně kvůli špatné bezpečnostní situaci. „Ale je třeba říci, že ty projekty - měděné doly a ropná pole – jsou otázkou dlouhodobé investice z pohledu Číny. Vnímají to tak, že si pořídili koncese a součástí vyjednávání s Talibanem určitě bude to, že si koncese podrží a jakmile bude situace stabilizovaná, budou tyto dva projekty rozvíjet a budou rozvíjet i další,“ očekává sinolog s tím, že zejména měď je strategickou surovinou budoucnosti a jeho bohatá naleziště v Afghánistánu jsou pro Peking mimořádně důležitá.

Čína podle něj vsadí na taktiku, která se jí už osvědčila na mnoha místech v Africe i Asii a své zájmy bude v Afghánistánu prosazovat výhradně prostřednictvím jüanu či dolaru. „Pokud by do Afghánistánu vstoupila vojensky jako Amerika a předtím Sovětský svaz, vylámala by si zuby úplně stejně,“ tuší Kučera.

„Na druhou stranu – protože Afghánistán leží na čínských hranicích, bude to pro Peking složitější v situaci, kdy by nebyl stabilní, začal by se v něm rozvíjet Islámský stát a začal by kooperovat s některými skupinami v čínském vnitrozemí. V takovém případě by Číňané asi měli ambici zasáhnout. A to by se jim nemuselo vyplatit,“ uzavírá sinolog.