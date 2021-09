Zavedení bitcoinu v Salvadoru provází technické potíže. Komplikací je i pokles jeho hodnoty

Salvador se potýká s potížemi poté, co ve středu zavedl bitcoin jako oficiálního platidlo . Obchody s aplikacemi firem Apple a Huawei nenabízely vládou podporovanou digitální peněženku Chivo. Vláda také musela odpojit servery poté, co nezvládaly nápor nových registrací.

Proti přijetí nové měny se protestovalo

„Byl to opravdu špatný den pro prezidenta Nayiba Bukeleho, jeho vládu a bitcoinový experiment. Většina lidí ví o kryptoměnách velmi málo. Jde o velmi křehký trh a to se nepochybně projevilo,“ uvedl pro BBC opoziční politik Johnny Wright Sol. Podle něj pokles ceny připravil jednu z nejchudších zemí o tři miliony dolarů.

Před budovou nejvyššího soudu v San Salvadoru se v úterý shromáždila asi tisícovka demonstrantů. Pálili pneumatiky a odpalovali ohňostroje. Odpůrci virtuálního platidla si myslí, že změny způsobí finanční nestabilitu a povedou k nezákonným transakcím. Protest rozehnali policisté, informovala agentura Reuters.

„Nejsme ti, co nenávidí kryptoměny nebo bitcoin, ale také nevěříme, že by to mělo být povinné,“ tlumočil nespokojenost protestujících Wright Sol. Obchodníci by podle něj měli mít možnost volby, zda chtějí platby ve virtuální měně přijímat.

Maloobchodník se smíšeným zbožím Ed Hernandez však se zavedením bitcoinu souhlasí. „Během pandemie bylo příjemné nepřijímat hotovost, vysvětlil BBC. Kryptoměna prý také ochrání před padělanými bankovkami.