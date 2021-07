V Peru před vyhlášením výsledků voleb roste napětí, demonstranti zaútočili na ministry a novináře

Počínání demonstrantů odsoudil prezident Francisco Sagasti. „Nemůžeme ani nechceme tolerovat násilí,“ uvedl.

Podle místního tisku se příznivci Fujimoriové dopustili útoků a vandalství v centru hlavního města. Před sídlem vlády zaútočili na automobily, v nichž byli ministr zdravotnictví a ministryně hospodářství. Několik novinářů také uvedlo, že se stali cílem útoků ze strany protestujících.

„Toto počínání odmítám a veřejně je odsuzuji,“ uvedla Fujimoriová. Vyjádřila také přání, aby policie zjistila, kdo se násilností dopustil.

Čekání na vyhlášení výsledků voleb

Peru očekává vyhlášení výsledků druhého kola prezidentských voleb od začátku června. Podle předběžných výsledků vyhrál nad Fujimoriovou levicový kandidát Pedro Castillo. Oba kandidáty dělí zhruba 40 tisíc hlasů.

Fujimoriová podala na předběžné výsledky voleb řadu stížností. Tvrdí, že volby doprovázely nesrovnalosti a podvody. Podle mezinárodních organizací ale bylo hlasování v pořádku. Castillův eventuální nástup do úřadu nepřímo označila za krádež volebních výsledků.

V Peru skončilo první kolo přezkoumávání stížností Fujimoriové, které ale odvolací orgány zamítly. Další přezkum provede ještě centrální volební komise, která také vyhlásí vítěze voleb. Podle jejího mluvčího to chce stihnout do 28. července, kdy by měla nová hlava státu zahájit svůj mandát.