Expremiér Tusk se vrací do polské politiky, stal se šéfem opoziční strany

„Není čas na vlastní ambice, když hoří dům, podpalovaný už roky. Musíme společně tento dům opravit. Nikdo to neudělá lépe než Donald Tusk, který se na mé pozvání a prosbu vrací do polské politiky,“ prohlásil Budka během jednání širšího vedení strany.

„Chci ti, milý Donalde, předat kormidlo, abys nás dovedl k vítězství,“ dodal podle televize TVN 24. „Ano, vrátil jsem se. Vrátil jsem se na sto procent,“ prohlásil Tusk.

Tuskův návrat označil server Onet za porážku Rafala Trzaskowského, varšavského starosty, který v loňských prezidentských volbách jen těsně prohrál se stávajícím prezidentem Andrzejem Dudou, spojencem konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Trzaskowski usiloval o to, aby šéf platformy vzešel z vnitrostranických voleb a sám chtěl kandidovat proti Tuskovi. Starosta při čtvrtečních a pátečních jednáních s Tuskem nechtěl ustoupit, ale podle serveru prohrál: Tusk bude plnit povinnosti šéfa platformy a neexistují žádné záruky, že mezi členy strany uspořádá volby předsedy před parlamentními volbami v roce 2023.

PiS pod vedením Jaroslawa Kaczyńského a v koalici se dvěma menšími stranami vládne Polsku od podzimu 2015, už druhé volební období za sebou. Právě Tusk dokázal Kaczyńského a PiS v minulosti ve volbách porazit.

Vládní strana pořádá tento víkend svůj sjezd, od kterého se očekává potvrzení Kaczyńského v čele strany. PiS díky velkorysým příspěvkům rodinám a konzervativní politice, odvolávající se na hodnoty katolické většiny Poláků, zůstává v čele žebříčků veřejného mínění, i přes spory s Bruselem, který vládě PiS vytýká narušování právního státu a nezávislosti polské justice. Tusk v sobotu vytkl Kaczyńskému, že dovedl Polsko do „úplné izolace“ na mezinárodní scéně.

V Polsku podle Tuska vládne zlo

Tusk objasnil, že se vrací kvůli přesvědčení, že země potřebuje Občanskou platformu „jako sílu, a ne jako vzpomínku“, protože je nutné porazit PiS. „Problémem není, že by chyběly programy, vize a myšlenky. Důležité je zase znovu získat víru, že můžeme vyhrát. Nevyhraje ten, kdo nevěří ve vlastní síly. Nevyhraje strana, která nevěří ve smysl vlastní existence,“ zdůraznil.

V Polsku podle něj vládne zlo. „Pusťme se do boje s tímto zlem. To je dostatečný důvod, který nevyžaduje žádné další vysvětlování,“ prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza. Obvinil také PiS, že se u moci drží za pomoci zadlužování země, zvyšování daní a zvyšování cen. „Kdo za to zaplatí? Kaczyński a jeho parta to nebudou. Veřejný dluh budou muset splácet naši vnuci,“ prohlásil.