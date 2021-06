Výpadek části internetu ochromil velké mediální weby. Nepřístupný byl Bloomberg, New York Times či CNN

Uživatelé se nemohli dostat například na stránky americké agentury Bloomberg, britského ekonomického listu Financial Times (FT), britských novin The Guardian, amerických The New York Times (NYT), ale i sociální sítě Reddit, televize CNN či některých webů skupiny Amazon. Výpadek podle serveru televize CNBC zasáhl také internetové stránky britské vlády gov.uk, stejně jako weby Insider a The Verge.

Společnost Fastly, která má sídlo v San Franciscu, nahlásila technické problémy krátce před polednem středoevropského času. Na svém webu postupně vydala několik aktualizací a později uvedla, že už zná příčinu a pracuje na odstranění závady.

Zhruba po dvou hodinách firma oznámila, že problémy odstranila, někteří uživatelé ale i pak ještě nějakou dobu hlásili dílčí potíže. Problém byl podle Fastly v konfiguraci některých služeb, což naznačuje, že šlo čistě o interní záležitost.

Dopad na trhy

Problém s fungováním internetu ale i tak ovlivnil všechny hlavní trhy v USA, kde se obchoduje s takzvanými futures. Jejich ceny prudce klesly, jakmile se o potížích začalo mluvit. Výpadek se totiž objevil skoro přesně měsíc po hackerském útoku na největší americkou síť produktovodů společnosti Colonial Pipeline, která pak musela kvůli tomu zastavit provoz.

Když se ukázalo, že za nynějším výpadkem internetových služeb jsou potíže u poskytovatele cloudových služeb, futures ztráty smazaly (akcie Fastly přechodně ztrácely asi tři procenta, po zahájení obchodování na burze v New Yorku ale už skoro tři procenta přidávaly).

„Výpadky mohou potkat i ty největší a nejsofistikovanější firmy. Ty se ale dokážou i poměrně rychle zotavit,“ poznamenal expert na internetovou infrastrukturu ve společnosti Kentik Doug Madory. Technické potíže ve firmě označil za vážné, protože Fastly patří k největším firmám svého druhu na světě a výpadek internetových služeb měl globální dosah.