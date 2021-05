V Polsku se otevřely restaurace i posilovny

Krakov se probouzí z pandemického spánku. Zatímco na zahrádkách kaváren a restaurací můžou hosté posedávat už dva týdny, dovnitř smí teprve druhý den. Obsadit je možné jen polovinu míst, žádné potvrzení potřeba není.

„Máme zájem mezi Poláky, ale bohužel nám chybějí turisté. Protože dříve představovali 40 procent našich zákazníků,“ popsal situaci zástupce provozního Davyd Fedčišin.

Nejcennější obraz široko daleko, nejspíš v celé střední Evropě, Leonardova Dáma s hranostajem visí v krakovském národním muzeu. Podle aktuálních předpisů sem smí najednou 85 návštěvníků, to by v klasické sezoně znamenalo dlouhé fronty. „Velmi spoléháme na to, že se restrikce budou rušit. Počítáme, že letos dosáhneme oproti loňsku dvojnásobné návštěvnosti,“ dodal ředitel muzea Andrzej Szczerski.

Turistická sezona teprve začne

Aby se během lockdownu uživila, začala profesionální průvodkyně Dominika Czepanisová, učit cizince polštinu. Teď doufá, že se ke své práci začne vracet. Jestli se sezona rozjede naplno, může být podle ní v Krakově průvodců naopak nedostatek. „Bohužel, část lidí se k tomu určitě nebude moci vrátit, alespoň v nejbližší době, protože mají své závazky, třeba podepsané smlouvy,“ vysvětlila.

Návratu k normálu přeje zlepšující se epidemická situace. Za uplynulý týden v Polsku klesl průměrný přírůstek nových případů za den pod tisíc. Země se blíží k dvaceti milionům podaných dávek vakcíny proti covidu. I proto Polsko začíná opatrně lákat turisty. Češi mohou přes hranice s maximálně dva dny starým negativním antigenním testem nebo potvrzením o ukončeném očkování.