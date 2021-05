Nevzdáme se a budeme se snažit dosáhnout nezávislosti našeho státu, řekl palestinský velvyslanec v Česku

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by rád viděl, kdychom se vzdali, ale my to neuděláme a budeme se snažit o dosažení nezávislosti našeho státu, řekl v pořadu Události, komentáře palestinský velvyslanec v ČR Khaled M. Q. Alattrash k současnému kofliktu mezi Izraelem a palestinským Hamásem.