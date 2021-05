Změnila dětem jméno a teď čelí nenávisti. Altyn Kapalovová bojuje s kyrgyzským patriarchátem

Média o celé věci referovala v negativním světle?

Naprosto. A nikdy mě nebo ostatní ani nepozvali do vysílání. Navíc ta feministická skupina je velmi malá a většina z nich nemluví kyrgyzsky, ale rusky. To je ten problém, nikdy tedy nemůžeme oslovit část populace z vesnic, protože ti většinou mluví právě kyrgyzsky. Mnoho politiků během Feminnale udělalo veřejná prohlášení a říkali, že ničím jejich tradice. Protože ta akce byla v Národním muzeu výtvarného umění, a proto říkali, že toto není naše umění. Dokonce i New York Times napsal o Feminnale. A ředitelka Národního muzea rezignovala, protože dostávala výhružky smrti.

Co bylo na tom období pro vás nejtěžší?

Jednou jsem dávala rozhovor a začali na mě tlačit a viděla jsem, že chtějí útočit. Bylo to fakt strašné, doteď nevím, jak jsem to přežila. A následujících pár týdnů jsem nemohla ani vyjít z domu. Pamatuji si, jak jsem chtěla jít koupit ovoce pro děti do malého obchodu a lidé v obchodě mi řekli, my vás známe, vy jste ta, co chce zničit naši kulturu. Musela jsem se na dva týdny přestěhovat ke kamarádce, ale to nepomohlo, protože i tam mě všichni pronásledovali. Nevěděla jsem, že existuje organizace, která by mi mohla pomoci. Protože jsem opravdu potřebovala pomoci zůstat v bezpečí.

Nebojíte se při tom všem o své děti?

Potom, co se stalo to s tím příjmením, už necítím, že bychom byli v bezpečí. Protože se o mně mluví na veřejnosti. Volá mi policie a ptá se mě, jak se mám a jestli bych nechtěla přijít si s nimi popovídat. A já jim říkám, ať mi pošlou pozvánku, že nejsou moji přátelé, abych si s nimi povídala.

Vy se pořád smějete, vypadáte velmi optimisticky. Myslíte, že ten soud vyhrajete?

Nejsem už moc optimistická. Myslím, že je to spíš takový obranný mechanismus. Nemyslím si, že vyhraju. Protože to by znamenalo, že je pro ženy přijatelné měnit si příjmení. Protože znám i jiné ženy, které by to chtěly udělat. Oni zjistili, že v našem druhém největším městě Oš ženy už zažádaly o změnu a úřady řekly ne. Všechny tyto ženy čekají na výsledky mého případu. Už jsem dokonce podala stížnost k ústavnímu soudu. Kdybych nepozvala novináře a kdybych neměla sledující na Facebooku, tak by to hned smetli ze stolu. I lidskoprávní organizace o tom mluví. Protože jsem o tom začala mluvit, tak nevědí, co dělat. Takže uvidíme, co se stane.