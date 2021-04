Nizozemský premiér Rutte přestál hlasování o nedůvěře

Zákonodárci současně odepřeli ministerskému předsedovi důvěru, což představuje závažné pokárání, ale nemá stejné důsledky, jakou by mělo odhlasování nedůvěry, po kterém by Rutte musel rezignovat. Premiér podle agentury Reuters řekl, že odstoupit nehodlá a chce tvrdě pracovat na obnovení důvěry poté, co většina zákonodárců usoudila, že nehovořil pravdu. Rutteho vyhlídky, že se mu podaří sestavit novou vládu, tím podle Reuters utrpěly těžkou ránu.

Důvěryhodností předsedy vlády otřáslo podezření, že Rutte nepřesně informoval parlament a že se chtěl zbavit nepohodlného kritika, poslance Pietera Omtzigta. Premiér odmítal, že by lhal, jak jej obviňovala opozice, nicméně po debatě trvající třináct hodin žádal zákonodárce, aby mu odpustili.

Marku Ruttemu se přezdívá „teflonový premiér“ pro jeho schopnost zcela se vyhnout skandálům, nebo z nich alespoň vyváznout bez újmy. Rutte stojí v čele Nizozemska již deset let, jeho pravicově liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) v březnu opět vyhrála ve volbách, také díky obstojně zvládnuté epidemii nemoci covid-19.

Sestavit koaliční vládu v Nizozemsku trvá obvykle několik měsíců, do parlamentu se tentokrát dostalo sedmnáct politických stran. Pokud by Rutte v parlamentu neuspěl, Nizozemsku by podle místních médií hrozilo, že po deseti letech v klidných vodách s Ruttem by se vydalo do zcela neprobádaných proudů.