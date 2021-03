Německo odstraní Česko z listiny oblastí s výskytem koronavirových mutací

K příjezdu do Německa je potřeba mít negativní test

„Viděli jsme kolony stovek kamionů na hranicích, v zimě museli na testování či hraniční kontrolu čekat hodiny. Opakovaně jsme proti tomu protestovali, podpořily nás i další státy. Zrušení této podmínky proto přinese větší plynulost přeshraniční dopravy nejen v Česku, ale po celé Evropě,“ komentoval rozvolnění ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Turismus ale i nadále možný nebude, nezbytné cesty do Německa budou dál podmíněné jak negativním testem, tak nástupem do karantény. „Tranzit bez nutnosti předložení testu se vztahuje i na cesty na německá letiště. Naopak při příletu do Německa musí mít cestovatel negativní test už před nástupem do letadla,“ uvedl tiskový odbor.

V jiných případech povinnost předložit negativní test při vstupu do země přetrvá. Test nesmí být starší více než 48 hodin. Poté je třeba nastoupit desetidenní karanténu, kterou lze ukončit nejdříve pátý den negativním testem. Cestující mají také povinnost se zaregistrovat v elektronickém formuláři.