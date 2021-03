Získá Netanjahu dostatek spojenců? Izrael se chystá na čtvrté parlamentní volby za dva roky

Jazýčkem na vahách, kdo sestaví po volbách vládu, může být Naftali Bennett a jeho skupení Jamina. Bennett dosud jasně neřekl, s kým by šel do koalice.

V předvolebních diskusích podle Borka nepřevládá ani téma korupčních kauz Netanjahua, ani úspěšná vládní očkovací kampaň. Proto spíše půjde o mobilizaci přesvědčených voličů než o to, přetáhnout přízeň z jedné strany ke druhé.

Zpravodaj ČT také poznamenal, že si Netanjahu za dlouhý politický život vytvořil mnoho protivníků, jak mezi svými bývalými kolegy, tak v jiných stranách. I jejich postoj pak bude rozhodovat o tom, kdo sestaví vládu.

Soud o korupci byl odložen kvůli březnovým volbám

Pokračování soudního jednání, v němž premiér čelí žalobě z korupce, bylo odloženo kvůli březnovým volbám. Informoval o tom nedávno soud v Jeruzalémě. Podle místních médií tak začne důkazní část procesu 5. dubna a pak se bude konat třikrát týdně.

Soud, v němž je Netanjahu obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry, začal loni v květnu. Je to poprvé, co v Izraeli před soudem stanul jako obžalovaný premiér v úřadu. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií, policie a soudů.

Poprvé v tomto procesu vypovídal Netanjahu před soudem loni v květnu a pak letos 8. února, kdy jeho advokáti požádali o odklad kvůli volbám. Jedenasedmdesátiletý premiér zopakoval, že je nevinný. „Myslím, že všichni ví, že tyto kauzy jsou vykonstruované,“ řekl.

Proces, v němž jsou obviněni i další lidé, se jeho právníci opakovaně snažili odložit už loni a napadali důvěryhodnost obvinění. Argumentovali mimo jiné tím, že vyšetřovatelé použili nelegálně získané důkazy. Obžaloba proti Netanjahuovi obsahuje obvinění z podvodu, zklamání důvěry a přijetí úplatků. Jde o tři různé kauzy, v nichž premiér podle obvinění přijal úplatky od několika magnátů a poskytl protislužby majitelům společností vlastnících média za to, že o něm budou příznivě informovat.

Jaké je současné rozložení politických sil

Podle únorových průzkůmů veřejného mínění Gantzově straně hrozí, že se v březnových volbách nedostane do parlamentu. Jeho centristická formace by podle nich možná nepřekročila práh 3,25 procenta potřebný pro vstup do parlamentu.

Pokles média vysvětlují tím, že loni uzavřel vládní koalici s pravicovou stranou Likud Netanjahua. Už loni opustili formaci někteří partneři. Jedním z nich byla strana Ješ Atid, kterou vede Jair Lapid. Z jeho strany, která je podle průzkumů nyní druhou nejsilnější (s možnými asi 18 mandáty), nyní zazněla i výzva, aby Gantzova formace z volebního souboje odstoupila a nebrala středolevicové alianci zbytečně hlasy.

Kdo podpoří Netanjahua?

Únovoré průzkumy dávaly velkou šanci na vítězství Netanjahuovi, jehož Likudu přisoudily kolem 29 křesel ve 120členném parlamentu. Podle místních médií bude moci Netanjahu opět sestavit vládu s podporou ortodoxních židovských stran, pokud ho podpoří i Naftali Bennet.

V průzkumu, v němž se dotazovali voličů na nejvhodnějšího premiéra, vyhrál také Netanjahu s asi 35 procenty hlasů před Gideonem Saarem (asi 16 procent hlasů). Saar loni vystoupil z Netanjahuova Likudu a založil vlastní stranu Nová naděje. Gantz v tomto průzkumu dostal jen sedm procent.