Každá třetí žena zažije násilí partnera nebo sexuální nátlak, varuje WHO

Každá třetí žena zažije někdy během života násilí v partnerském svazku nebo sexuální nátlak mimo něj. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) je násilí vůči ženám všudypřítomné a mnohé ho zažijí už v mladém věku. Přibližně 31 procent žen ve věku 15 až 49 let, tedy až 852 milionů, má zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím, sdělila WHO v Ženevě. Velká většina obětí, tedy 641 milionů, se s násilím setká v manželství nebo v partnerském vztahu.