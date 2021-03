Den svatého Patrika nesymbolizují jen zelená barva a pivo. Irům v zámoří připomínal domov a národní identitu

Svátek zaznamenal další rozmach v roce 1737. Tehdy v Bostonu uspořádali irští vojáci sloužící v britské armádě průvod. O pětadvacet let později se podobný odehrál i v New Yorku, kde se tradice udržela dodnes.

„Začaly se pořádat vojenské přehlídky, jejichž účelem bylo verbovat irské mladé muže do britské armády. To se z Ameriky posléze přeneslo do Irska a svátek se tak v jiné podobě vrátil zpět do své domovské vlasti. Začala tradice přehlídek a veřejného oslavování v ulicích,“ podotkl profesor Pilný.

Církvi se nelíbilo popíjení a prostopášnosti

Newyorský průvod je dodnes největší oslavou svatého Patrika ve Spojených státech, každý rok se do něj obvykle zapojí na 150 tisíc lidí. Obří pochod přitom tradičně lemují až tři miliony přihlížejících.

Přehlídky však měly často podobu akcí, kde se lidé zejména v Irsku rádi opíjeli a pak podnikali různé excesy. Irská katolická církev proto začala proti tomuto pojetí svátku v druhé polovině devatenáctého století vystupovat.