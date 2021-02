Myanmarská policie rozehnala protesty a zadržela novináře. Su Ťij byla převezena na neupřesněné místo

„Podle svědků byl udeřen do hlavy, ale měl helmu, takže mu to nezpůsobilo velkou újmu,“ uvedl po zatčení novinářův myanmarský kolega. Doplnil, že incident osobně neviděl, ale dostal od novináře zprávu. Agentura Kjódó následně potvrdila, že novinář neutrpěl vážná zranění.

Policie proti protestům zasáhla obušky, střelbou do vzduchu a vrháním kamenů, několik demonstrujících bylo zraněno. Protesty pokračují i poté, co armáda zakázala sdružování více než pěti lidí. Podle státní televize bylo v pátek zadrženo na 70 osob.

Podpořte demokracii, vyzvala zmocněnkyně OSN

Zmocněnkyně OSN pro Myanmar Christine Schranerová Burgenerová státy světa vyzvala, aby vyslaly jasný signál podpory demokracie v Myanmaru a vojenskou vládu neuznaly. „Počínání armády není ospravedlnitelné,“ uvedla.

Tvrdí, že jí junta znemožňuje cestu do asijské země, kde by se chtěla setkat s představiteli sesazené vlády a bývalou premiérkou Su Ťij. Nositelka Nobelovy ceny za mír byla z domácího vězení v Neipyijtu převezena na blíže neupřesněné místo. S odvoláním na zdroje z její Národní ligy pro demokracii to napsal web Myanmar Now.

Myanmarská armáda se chopila moci v zemi 1. února, kdy měl poprvé zasednout parlament zvolený v listopadu. Podle vojáků volby doprovázela hrubá pochybení, což ale centrální volební komise odmítla.

Ve volbách drtivě zvítězila Národní liga pro demokracii, vedená Su Ťij. Protesty v zemi pokračují už několik týdnů. Zabito při nich v uplynulých dnech bylo několik demonstrantů. Vedle obnovení fungování parlamentu protestující žádají i propuštění premiérky.

Podle myanmarských organizací na ochranu lidských práv armáda zatknula od převzetí moci přes 750 lidí.