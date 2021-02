Ruská společnost dostala miliardovou pokutu za ekologickou katastrofu u Norilsku

Ruský úřad na ochranu přírody Rosprirodnadzor se v žalobě domáhal od energetické společnosti NTEK odškodného 148 miliard rublů. Firma vyčíslila škodu na 21,4 miliardy rublů (asi 6,1 miliardy korun).

Norilsk Nickel podle agentury TASS uvedl, že rozhodnutí soudu pečlivě prostuduje, až jej obdrží v písemném vyhotovení. Připomněl, že verdikt vstoupí v platnost po uplynutí měsíční lhůty pouze v případě, že se firma neodvolá.

Největší ekologická katastrofa od roku 1994

Loni v květnu z nádrže tepelné elektrárny u Norilsku uniklo přes 21 tisíc tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o nejzávažnější katastrofou svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 tisíc tun ropy.

Většina ropy se podle ekologů vylila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků, část se vsákla do půdy. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, které je bohaté na ryby.

Elektrárna, z níž palivo uniklo, patří energetické společnosti NTEK, která spadá pod těžební společnost Norilsk Nickel. V ní pracuje velká část obyvatel města Norilsk, které leží za polárním kruhem. Vlastník podniku Vladimir Potanin dříve slíbil, že firma vyčištění oblasti zasažené únikem paliva zaplatí, s vyčíslenou škodou však nesouhlasil.