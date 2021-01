Karanténa není holocaust. Představitelka německých Židů varovala před zlehčováním nacismu

Před Knoblochovou vystoupil s úvodními slovy předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, který poukázal na to, že v Německu antisemitismus zcela nezmizel, což dokládá předloňský útok na synagogu v Halle. To, že někteří němečtí Židé zvažují, že se z Německa kvůli obavám o bezpečnost vystěhují, považuje za ostudu. „Zahanbuje nás to,“ řekl s tím, že rasismu a antisemitismu je nutné se bránit.

Den památky obětí nacismu si Německo připomíná od roku 1996, kdy byl vybrán 27. leden. V roce 2005 pak tento den Valné shromáždění OSN vyhlásilo jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Tento den je výročím osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, kde bylo zavražděno přes milion Židů. Podobné piety jako v Německu se konají i v jiných zemí, například v někdejším koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi nebo v Izraeli.

Lovec nacistů má obavy

K otázce nacismu se u této příležitosti v rozhovoru serveru BBC News Brasil vyjádřil také ředitel izraelské kanceláře Centra Simona Wiesenthala Efraim Zuroff. Ten strávil čtyři dekády pátráním po nacistických zločincích, které ani po nalezení nebylo lehké dostat před soud kvůli přístupu některých vlád. Nyní má obavy, že nacističtí zločinci uniknou spravedlnosti kvůli pandemii covidu-19.

„Závodíme s časem a teď i s covidem-19. S nadsázkou někdy žertuji, že jsem jediný Žid na světě, který se modlí za dobré zdraví nacistů, aby přežili a mohli být souzeni za zločiny, které spáchali,“ řekl dvaasedmdesátiletý Zuroff, který za svůj život pomohl vypátrat přes tři tisíce zločinců. Jen ale asi ve čtyřiceti případech vůči nim justice zahájila stíhání.

Podle Zuroffa některé země nechtějí zločince stíhat, protože by si tím pokazily pověst a stálo by je to peníze. Někteří argumentují tím, že tito lidé stejně brzy zemřou, protože už jsou velmi staří. „Jsem ze třetiny badatel, ze třetiny historik a ze třetiny lobbista. Musím totiž vytvořit politickou vůli (k vyšetřování a trestnímu stíhání) tam, kde není,“ dodal rodák z New Yorku, který má americké a izraelské občanství.