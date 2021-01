Otcové zakladatelé i Rosa Parksová. Biden změnil dekorace Oválné pracovny

Pracovnu zdobí známá patriotická olejomalba The Avenue in the Rain z roku 1917, která zobrazuje newyorskou ulici Pátou Avenue s americkými vlajkami. Obraz v pracovně visel za Trumpa, Baracka Obamy i Clintona. Symboliku nesou i jiné obrazy a dekorace. Zmizel například portrét Andrewa Jacksona, prezidenta, který stál za vytlačením amerických indiánů z jejich půdy.

Přibyl naopak obraz osvoboditele otroků, prezidenta Abrahama Lincolna, prezidenta F. D. Roosevelta nebo otců zakladatelů Thomase Jeffersona a Alexandera Hamiltona, dvou rivalů, kteří dokázali spolupracovat.

Na prominentním místě je také podobizna státníka a vědce Benjamina Franklina, kterou podle CNN zapůjčila galerie umění Smithsonova institutu. Vědu a výzkum zastupuje i kámen z Měsíce. Zarámované osobní fotografie připomínají rodinu nového prezidenta a na katolickou víru, u amerických prezidentů poměrně netypickou, odkazuje snímek s papežem Františkem.

Chybí Churchill i armádní vlajky

Busty reprezentují boj za občanská práva. Bidenovu Oválnou pracovnu zdobí Rosa Parksová, která odmítla v autobuse pustit bělocha, i když podle rasové segregace měla, nebo senátor Robert Kennedy, jenž připravoval zákony o lidských právech a byl jednou z klíčových postav při řešení kubánské krize v roce 1962.