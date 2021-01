Blíží se rozuzlení impeachmentu. Republikáni prochází krizí, myslí si amerikanista Lepš

Oním jazýčkem na vahách podle Lepše může být právě McConnell. „Pokud on se přidá na stranu impeachmentu, tak zákulisní hráči říkají, že se pak sedmnáct republikánů v senátu téměř jistě najde,“ tvrdí.

Republikáni na rozcestí

Republikánská strana se se závěrem Trumpova prezidentského úřadování dostala na rozcestí. Sílí hlasy uvnitř strany, které se proti počínání odcházejícího šéfa Bílého domu ostře vyhrazují. Zároveň ale podle průzkumů veřejného mínění má Trump nadále celkem velkou podporu republikánských voličů.

Podle Lepše zatím nejednoznačné vyjádření předsedy senátu k blížícímu se jednání o ústavní žalobě má spíše taktickou rovinu: „Já se domnívám, že republikáni jako Mitch McConnell se snaží zabránit prezidentu Trumpovi v nějakém nezodpovědné kroku do voleb,“ tvrdí.

„Republikánská strana teď opravdu prochází jakousi krizí. Že by se řada republikánů ráda od trumpismu a od Trumpa odstřihla, ale zároveň čelí tlaku voličů a to jim samozřejmě svazuje ruce. Mají to velmi složité,“ dodává Lepš.