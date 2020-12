Do USA míří karavana migrantů z Hondurasu. Z domovů je vyhnaly hurikány

Dav lidí vyrazil na sever do Spojených států poté, co minulý měsíc v Hondurasu udeřily hned po sobě dva hurikány a tisíce obyvatel ztratily střechu nad hlavou. „Míříme do Spojených států, protože jsme ztratili vše. Chci se nového prezidenta USA zeptat za všechny migranty, zda nám pomůže. Už takto nemůžeme žít,“ tvrdí jeden z nich Juan Fernandez.

Karavana stovek uprchlíků do Spojených států nemíří poprvé. Loni se k americko-mexické hranici vydaly dokonce desítky tisíc lidí. Podle mexické administrativy by se k nynější karavaně mohly v příštích měsících přidat další migranti. „Ano, zvýší se jejich počet. Musíme ale počkat, až v lednu nastoupí nová americká vláda. Pak s ní zahájíme dialog,“ řekl Ebrard.