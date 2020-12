Francouzští rybáři mají obavy. Brexit bez dohody může pohřbít jejich živnost

Rybolov je základním zdrojem obživy pro třicet tisíc rybářů a jejich rodiny od Calais až po pobřeží Bretaně, celý sektor je v krizi nejen v důsledku epidemie koronaviru, ale také proto, že počet ryb v mořích výrazně klesá.

Řada francouzských rybářů navíc loví v britských vodách. V době, kdy Spojené království bylo součástí Evropské unie, to nebyl žádný problém. Teď ale hrozba brexitu bez dohody ohrožuje jejich živnost. Lovili by totiž v mnohem menším pobřežním pásmu a navíc by se potkávali s loděmi z jiných zemí, pro které by zákaz platil stejně.

„Můj bratr stráví osmdesát procent času v britských vodách. Platýze, kraby, ale i další ryby loví právě tam,“ svěřila se zpravodajovi ČT Janu Šmídovi Francouzka, která pracuje na rybářském trhu přes dvacet let.