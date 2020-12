Spolu s Joe Bidenem se do Bílého domu vrátí domácí mazlíčci: ovčáci Champ a Major

O víkendu si svět připomenul, že Joe Biden má kromě státnických povinností i povinnosti jiné. V neděli sledovala média zvoleného prezidenta až před kliniku v Delaware, kde si nechal zrentgenovat vlasové zlomeniny zánártních kůstek. Zranění, které si přivodil, když si podvrtl nohu při hře s jedním ze svých psů.

Bidenovi mají na starosti dva německé ovčáky. Staršího Champa a mladšího a mohutnějšího Majora. Pes, kterého Biden v roce 2018 adoptoval v útulku, bude prvním zvířecím nalezencem v historii, který má obývat sídlo prezidenta Spojených států. Symbolický posun v letité tradici amerických prezidentů.

„Je to něco na způsob 'jsem jedním z vás'. Koncept, který počítá s tím, že každý má domácího mazlíčka, kočku nebo psa. A když se prezident, vůdce země, vůdce svobodného světa, skutečně ukáže se psem nebo kočkou, v zásadě buduje pouto, které ho spojuje s veřejností,“ vysvětluje historik Bostonské univerzity Tom Whalen.

Zvířata mají mnoho funkcí

Ať už byli prezidenti obdivovaní či diskutovaní, mnozí měli svého mazlíčka. Franklin Delano Roosevelt měl skotského teriéra Falu. Lyndon Johnson si přivedl fenku Frekles. Zvířata, která nedodávají svým pánům jen přívětivou tvář, ale zvládnou i víc.

„Vždy se vám odevzdají s bezvýhradnou láskou a nebudou vás kritizovat za to, co jste udělali v Somálsku, nebo za to, jak si vede ekonomika. Domácí mazlíčci jsou tu vždycky pro vás. A myslím, že i prezidenti, ať už jste demokrati nebo republikáni, občas potřebují takové ujištění,“ uvedl historik.

Domácí mazlíčci v Bílém domě ale dovedou být i zdatnými PR manažery. „Bill Clinton zažíval kvůli sexuálnímu skandálu s Monikou Lewinskou nějakou dobu pěkně horké chvíle a v mnoha ohledech změkčovalo jeho kontroverzní obraz i to, že choval psa,“ dodal Whalen.