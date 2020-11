Německá vláda uvolní přes Vánoce protiepidemická opatření, pokud počty nakažených začnou klesat

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od počátku pandemie koronavirem nakazilo zhruba 1,054 milionu lidí. Z onemocnění se zatím vyléčilo kolem 739 100 osob.

V pondělí měla původně skončit čtyřtýdenní celostátní karanténa, vláda ale minulý týden rozhodla o jejím prodloužení až do 20. prosince. V zemi tak zůstávají zavřené restaurace, kina, divadla a dál se omezuje shromažďování lidí.

U vánočního stolu nanejvýš deset lidí

Pokud ale čísla začnou klesat, vláda počítá s tím, že opatření rozvolní s vánočními prázdninami, které začínají už 19. prosince. Zároveň ale vyzvala podle zpravodaje České televize Martina Jonáše Němce k tomu, aby v týdnu před vánočními svátky omezili veškeré společenské kontakty, které nejsou nezbytně nutné.

Podle posledních čísel v týdnu před vánočními svátky se totiž vláda podle Jonáše rozhodne, zda se Němci budou moci během Vánoc například více potkávat. Pozvat by si mohli podle mírnějších pravidel maximálně deset lidí ze dvou domácností. „Do počtu by se nezapočítavaly děti do 14 let,“ upozornil Jonáš.