Medailista z Pekingu byl národním hrdinou. Nyní je nepřítelem běloruského režimu

Kravčenko není jediný sportovec, který se situaci ve své vlasti vzepřel. Do protestů se zapojila i basketbalistka Jelena Levčenková, která odehrála čtyři sezony v zámořské ženské NBA. Úřady ji kvůli účasti na demonstracích zadržely v říjnu, za mřížemi strávila 15 dní. Symbolicky ji podpořily davy demonstrantů.

Postup Minsku vůči sportovcům už zalarmoval i Mezinárodní olympijský výbor, který s Běloruskem zahájil řízení kvůli podezření z porušování olympijské charty. Výbor zvažuje i sankce. Běloruští sportovci už v říjnu požadovali, aby byl jejich národní olympijský výbor suspendován. To by znamenalo, že na by Hrách v Japonsku nezazněla běloruská hymna a nezavlála státní vlajka.