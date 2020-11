Francie se chystá uvolňovat některá koronavirová opatření, kultury se to ale nedotkne

Sólistce barokní hudby Dagmar Šaškové teď do zpěvu moc není. Celoplošná karanténa doléhá velmi těžce zejména na kulturní oblast. Kina a divadla jsou zavřená, koncertní síně prázdné. A budoucnost nejasná. „Všechny koncerty a představení jsou zakázané, jediné, co můžeme jako výkonní umělci dělat, je zkoušet nebo nahrávat,“ konstatuje.

Rodačka z Rakovníka, která vystudovala barokní zpěv ve Versailles, žije ve Francii trvale už čtrnáct let. Během karantény má více času na rodinu a své děti, zrušené koncerty má částečně zaplacené, ale potíže by nastaly, kdyby toto období trvalo delší dobu. Bez koncertní činnosti by nárok na podporu těmto hudebníkům zanikl.

Umělkyni teď nezbývá nic jiného než cvičit doma k velké radosti dvou malých kluků a připravovat se na vystoupení po skončení karantény, na která se už těší. „Jestli to bude všechno pokračovat, jak mám napsáno v diáři, tak mě čekají hezké projekty, v dijonské opeře bych měla zpívat poprvé svoje Mariánské nešpory od Claudia Monteverdiho,“ říká Šašková.

To ale až poté, co se podaří epidemii zastavit. Ve Francii sice počet nakažených už nestoupá, na jednotkách intenzivní péče leží stále více než 4,5 tisíce pacientů.