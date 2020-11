Před 30 lety skončila éra premiérky Thatcherové, vaz jí zlomil názor na evropskou integraci

Její razantní politický styl v zemi zmítající se v problémech fungoval. Vžil se pro něj pojem thatcherismus.

Thatcherismus

Od počátku šla premiérka neústupně za tím, čemu věřila nejvíc, totiž za zodpovědností každého jednotlivce za sebe sama.

„Myslím, že jsme prošli dobou, kdy si příliš mnoho dětí a lidí myslelo, že když mám problém, tak je to práce vlády, aby se o mně postarala. Jsem bez domova, vládo, ubytuj mě. A tak svoje problémy přenáší na společnost, ale kdo je společnost? Nic takového neexistuje. Jsou jenom jednotlivci a rodiny a žádná vláda nemůže udělat nic bez lidí, kteří by se měli starat především o sebe. Je to naše povinnost. A pak pomoci našim sousedům. Život je o vzájemnosti, lidé příliš myslí na svoje nároky, aniž by mysleli na povinnosti,“ vysvětlovala svoje myšlenky.

Prosazovala tedy tradiční liberální hodnoty jako omezení zásahů státu, důraz na individuální svobodu, ochranu veřejného vlastnictví a důraz na význam rodiny ve společnosti. Sama Thatcherová v knize Roky na Downing Street nazvala thatcherismus stranickou politikou, která se začala formovat už po vstupu Konzervativní strany do opozice v polovině šedesátých let.

V zahraniční politice Thatcherová důsledně hájila národní zájmy, což se projevilo například ve válce o Falklandy v roce 1982. Pro tyto názory se i často dostávala do sporů s ostatními evropskými lídry, kteří prosazovali hlubší integraci v rámci Unie. 30. listopadu 1979 prohlášením „chci své peníze zpátky“ na summitu v Dublinu zahájila boj za snížení příspěvků do společného rozpočtu. Slevu, která je dodnes známá jako britský rabat, získala v červnu 1984.

Netajila se ani svými sympatiemi k sovětskému vůdci Michailu Gorbačovovi, jehož nástup k moci v roce 1985 považovala za konec studené války. V evropské integraci viděla hrozbu zániku britské národní identity. Její odkaz se v tomto ohledu naplnil o několik desetiletí později, během takzvaného brexitu.