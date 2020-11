V USA dál roste počet nakažených. Lidé by se měli během svátků omezovat, prosí Biden

Aby lidé přehodnotili plány na Díkůvzdání i Vánoce, je žádá Joe Biden. „Můžeme zachránit sto tisíc životů od této chvíle do 21. ledna nošením roušek. Chvíli potrvá, než bude vakcína k dispozici, distribuována a dostane se přímo k lidem,“ uvedl.

Nejnovější model Washingtonské univerzity předpokládá velký nárůst obětí během zimy. Teď Spojené státy evidují téměř čtvrt milionu mrtvých. Do začátku března epidemiologové čekají téměř 200 tisíc dalších obětí. Pokud by jednotlivé státy teď nezaváděly nová opatření, čekají zdravotní statistici ještě dalších 140 tisíc mrtvých navíc.

Dvě vakcíny jsou v testech velmi nadějné, pro ohrožené skupiny budou ve Spojených státech k dispozici nejspíš v dubnu.

„Nebude to jako zmáčknout vypínač. Ze současné situace se do běžného stavu nedostaneme hned. Bude to postupný návrat k normálu během týdnů a měsíců,“ předpokládá ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauci.

Experti z týmu Bílého domu se široce dostupným očkováním ve Spojených státech počítají pro třetí čtvrtletí příštího roku. Nařízené roušky a omezení shromažďování podle nich v některých částech země nejspíš vydrží až do roku 2022.