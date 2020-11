V Moskvě vyrostla Berlínská zeď s puklinou. Odkaz jejího pádu je v Rusku citlivý

Berlínská zeď se tyčí uprostřed Moskvy. Na rozdíl od originálu je v ní puklina ve tvaru lidské postavy. Umělecká instalace hlásá, že je tento svět příliš malý na to, aby ho dělily zdi. „Každý, kdo má chuť, může touto zdí projít, což v sobě nese velmi jednoduchou myšlenku, že můžeme překonat jakékoliv zdi, jakékoliv překážky, stačí jen chtít,“ vysvětluje autorka Tatiana Ludaniková.

Německý velvyslanec v Moskvě Géza Andreas von Geyr dodává: „Přemýšleli jsme, jak bychom lidem v Rusku vysvětlili, co ty pocity ohromujícího nadšení pro nás tehdy znamenaly. A rozhodli jsme se říct to uměním, které má zvláštní schopnost zachytit atmosféru. To se podle mě náramně povedlo.“

Zeď stojí symbolicky blízko místa, kde státníci obou německých států a čtyř okupačních mocností – Británie, Francie, Sovětského svazu a USA – podepsali 12. září 1990 smlouvu známou jako 2+4 stvrzující sjednocení toho, co z předválečného Německa zbylo.