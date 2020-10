Do polské vlády usedl náčelník. Letitá šedá eminence Kaczyński má zřejmě hlídat vášně v koalici

Kaczyński po pěti letech, kdy je jeho strana u moci, vstupuje do vlády. Rozhodovat tak už nebude jen z poslanecké lavice. Jako vicepremiér bude bdít nad prací ministrů obrany, vnitra a spravedlnosti. „Bude jistě velmi velkou posilou naší vlády,“ slibuje si premiér Mateusz Morawiecki.

Podle kuloárů má Kaczyński také dohlédnout, aby se nevyostřovaly spory mezi premiérem a ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem, který měl mít jako šéf menší koaliční strany až příliš velké ambice. „Situace vypadá trochu jak na hřišti, kdy voláme staršího kamaráda, aby nám pomohl bojovat s vetřelcem, který nás neposlouchá a občas okopává kotníky,“ vysvětluje analytik organizace Klub Jagielloński Pawel Musialek.

Změny v kabinetu přicházejí po nejvážnější krizi, kterou vládní tábor Sjednocené pravice pamatuje. Proti do té doby neotřesitelnému lídrovi se jeho spojenci vzbouřili kvůli novele na ochranu zvířat a zákonu o imunitě úředníků. Kaczyński hrozil předčasnými volbami, nakonec ale dal přednost domluvě. „Máme před sebou tři roky do dalších parlamentních voleb a jsem si naprosto jistý, že to budou roky pro Polsko dobře využité,“ prohlásil.