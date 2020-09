Spor o porušování brexitové dohody se vyostřuje. Británie nechce normu o vnitřním trhu měnit

Unijní diplomaté se shodují, že současný postup Londýna vážně ohrožuje další vyjednávání, jehož osmé kolo ve čtvrtek skončilo. Barnier a Frost dlouhodobě dávají najevo, že názory obou stran v některých bodech jsou velmi odlišné a jejich sblížení neoznámili ani nyní.

Dohodu hledají vyjednávači složitě například v oblasti pravidel hospodářské soutěže či přístupu unijních rybářů do britských vod. Z obou stran v posledních dnech znějí stále četnější hlasy, že pokud se nepodaří dospět ke kompromisům do října, bude třeba připravit se na rozchod bez dohody. Ten by nastal po skončení přechodného období na konci roku.