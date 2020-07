Čínští rybáři krouží kolem Galapág. Ekvádor je odhodlán tamní rezervaci hájit

Ekvádor je monitoruje. „Dokud je otevřená cesta diplomatických jednání, bude to jediná cesta, kterou použijeme,“ ujišťuje tamní generální prokurátor Inigo Salvador. Dalším krokem by byla žaloba u mezinárodních soudů.

Snahy o rozšíření

Už vznikl tým, který má připravit lepší ochrannou strategii souostroví. „Je nanejvýš nutné pokročit k zesílení mezinárodního nástroje známého jako Smlouva o volném moři,“ avizuje guvernér Galapág Norman Wray.

Souostroví v současnosti před rybolovem chrání zvláštní zóna do vzdálenosti 300 kilometrů. Ekvádor by ji chtěl rozšířit na 560 kilometrů. To by Galapágy spojilo s jeho vlastní pobřežní ekonomickou zónou a zmizel by koridor, kam čínští rybáři směřují.

Odpověď Pekingu na výzvy k odjezdu zatím Ekvádor nemá. V diplomatickém tlaku ale pokračuje. Nechce připustit opakování incidentu z roku 2017, kdy čínská loď v chráněné zóně ulovila tři sta tun vzácných žraloků.