„Nechápu, proč byl zadržen". Údajný český kontakt Safronova popírá práci pro tajné služby

Safronov nemohl mít přístup k utajeným materiálům, stojí v dopise

„Stále nechápu, proč byl zadržen. Také jsem nerozuměl oficiálnímu důvodu, protože Ivan byl novinář - to znamená, že neměl a nemohl mít přístup k utajovaným materiálům, protože v žurnalistice se nepracuje s utajovanými materiály,“ citovala BBC z dopisu, který Laryš rovněž zaslal Safronovovým advokátům.

Laryš mimo jiné rovněž napsal, že nikdy neměl přístup k žádným tajným údajům a žádný vládní úřad mu je neposkytoval jako odborníkovi. „Já sám jako expert v Česku nemám přístup k žádným tajným materiálům a žádný vládní úřad mi je prostě nedá. To je zcela absurdní,“ uvedl.

Laryš je přesvědčený, že Safronov nemohl v práci narazit na státní tajemství. „Kdo by mu ho dal a proč? Kdyby se to vůbec stalo, měl by být zadržen ten, kdo mu tajemství předal, a ne Ivan, který dokázal psát pravdivé, ale ostré, a proto pro mnohé u moci politicky nepříjemné články,“ poznamenal.

Jeden ze Safronovových obhájců Ivan Pavlov považuje Laryšův dopis za potvrzení toho, že se jeho klient žádné velezrady nedopustil. „Jestliže se nejprve objeví tvrzení, že Laryš je zapojený do českých zvláštních služeb, a on sám to pak odmítá, znamená to, že je tomu třeba věnovat pozornost. Laryšův dopis umožní obhájcům úspěšněji argumentovat proti FSB a v konečném důsledku může dokládat, že se náš mandant žádné velezrady nedopustil,“ řekl Pavlov agentuře TASS.